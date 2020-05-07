Резидент «Сколково» создал систему контроля здоровья и контактов людей на заводах

Резидент IT-кластера фонда «Сколково» сахалинская компания Visitech («Визитек») разработала интегрированную систему обеспечения безопасности работ (ИСОБР), которая контролирует социальную дистанцию, дезинфекцию и состояние здоровья работников промышленных предприятий.

Как сообщает ТАСС в разработку было вложено около 80 млн рублей. Система представляет из себя бейдж, который сотрудник носит при себе. Устройство фиксирует, в каких помещениях сотрудник находился в последние две недели, с кем контактировал. А если у него повышена температура, систему отправит данные медику. После этого у сотрудника будут взяты анализы на коронавирус, передает ТАСС.

Система также следит за соблюдением дистанции и тщательностью проводимой дезинфекции.