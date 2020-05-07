Санатории Татарстана надеются компенсировать объем отдыхающих за оставшиеся летние и осенние месяцы

Санатории Татарстана, приостановившие выдачу путевок до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, надеются добрать объем отдыхающих в оставшиеся летние и осенние месяцы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан Павел Лоханов.

По его словам, несмотря на то, что санатории закрыты, ФСС ничего не сэкономит на санаторно-курортном лечении. Когда начнется снятие ограничений, стоящие на очереди граждане смогут воспользоваться своим правом на поездку в санаторий.

Отметим, что в настоящий момент на базе санаториев Татарстана существуют обсерваторы. Сейчас там находятся туристы из Турции и Германии.