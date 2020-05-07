Татарстан вошел в число регионов с наиболее низкой смертностью от коронавируса

Татарстан попал в число регионов с наиболее низким уровнем смертности от COVID-19 (0,2% заболевших). Такие данные приводит фонд «Петербургская политика», который опубликовал очередной рейтинг социально-политической устойчивости российских регионов за апрель. Также в топ вошли Мурманская, Тамбовская и Свердловская области.

Наиболее высоким уровень смертности оказался в Псковской области и республике Адыгея (3,5% заболевших), следом идут Удмуртия (2,9%) и Ингушетия (2,7%). В Москве уровень смертности составил 1%, в Московской области — 0,8% заболевших.

«Вирусный суверенитет» (принятие ограничительных мер) в Татарстане средний. В число регионов с высоким «вирусным суверенитетом» вошли Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский края, Крым и Севастополь. В число регионов с низким уровнем попали Ингушетия и Санкт-Петербург.

За последние сутки в Татарстане выявили 105 новых случаев коронавируса, большинство из них контактные — 97. Всего в Татарстане 1415 заболевших коронавирусом, погибли 4 человека.