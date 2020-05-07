Авария с перевернутым авто привела к серьезной пробке на въезде в Казань
В Казани «ДЭУ Матиз» и «ДЭУ Нексия» столкнулись на Горьковском шоссе. В результате «ДЭУ Матиз» перевернулся на дороге, заблокировав движение автомобилей.
Авария произошла в 6.50 на Горьковском шоссе. От удара «Матиз» опрокинулся на крышу. Пострадал 56-летний водитель иномарки, его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
Авария привела к пробке, однако недолгой. В настоящее время движение восстановлено.ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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