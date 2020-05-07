Послабления режима самоизоляции РТ возможны только при ношении масок и соблюдении дистанции

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Президент Татарстана поставил задачу: все послабления режима самоизоляции возможны при одном главном условии — соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, сообщила Лилия Галимова на брифинге.

«Ношение масок и соблюдение социальной дистанции — только в таком случае план послаблений будет реализовываться», — процитировала руководитель пресс-службы слова главы республики.

В ближайшее время Рустам Минниханов подробно заслушает предложения по каждому пункту послаблений и их обоснования. Роспотребнадзор будет жестко следить за выполнением требований.