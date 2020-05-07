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Исследование: в России стали реже получать водительские права

08:44, 07.05.2020
Исследование: в России стали реже получать водительские права
Фото: Максим Платонов

По итогам за 2019 год в России водительские права получили 1,33 млн человек. Это на 17 тысяч меньше, чем за 2018 год. Такие данные приводит «RT-онлайн».

Большинство водителей получили права в Московской области (111,4 тыс.), Москве (79,9 тыс.), Краснодарском крае (50,4 тыс.), Санкт-Петербурге (49,2 тыс.) и Башкортостане (44,1 тыс.).

Автомобилисты отмечают, что люди реже начали получать права из-за того, что автомобиль становится невыгодно содержать.

Общество Татарстан
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