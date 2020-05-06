В квартире в Челнах обнаружили труп после жалоб соседей на капающую с потолка кровь

В Набережных Челнах вчера вечером в квартире одного из домов в 32 комплексе обнаружили тело 62-летнего мужчины.

Тревогу забили соседи, у которых с потолка капала кровь. Приехавшие на место происшествия спасатели заметили, что в подъезде стоит странный запах. Дверь квартиры пришлось вскрыть, в ней обнаружили тело 62-летнего мужчины. Обстоятельства и причины смерти пока неизвестны, пишут «Челнинские известия».

