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В квартире в Челнах обнаружили труп после жалоб соседей на капающую с потолка кровь

23:51, 06.05.2020
В квартире в Челнах обнаружили труп после жалоб соседей на капающую с потолка кровь
Фото: скриншот youtube.com

В Набережных Челнах вчера вечером в квартире одного из домов в 32 комплексе обнаружили тело 62-летнего мужчины.

Тревогу забили соседи, у которых с потолка капала кровь. Приехавшие на место происшествия спасатели заметили, что в подъезде стоит странный запах. Дверь квартиры пришлось вскрыть, в ней обнаружили тело 62-летнего мужчины. Обстоятельства и причины смерти пока неизвестны, пишут «Челнинские известия».

ПроисшествияОбщество Татарстан
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