Татарстан вошел в список регионов, где ожидаются наибольшие потери доходов от налогов в 2020 году

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Татарстан вошел в список регионов, где ожидаются наибольшие потери доходов от налогов в 2020 году.

Помимо республики, в абсолютной величине потери убытки также ожидаются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской и Свердловской областях.

Кроме того, в этом году налоговые поступления больше всего сократятся в Бурятии, Крыму, Севастополе, Псковской и Краснодарской областях, Чечне и Кабардино-Балкарии. Диапазон снижения составит от 6 до 8,3%, следует из данных мониторинга экономической ситуации в России, подготовленных экспертами ИЭП им. Гайдара и РАНХиГС.

Главными предпосылками для сокращения налоговых доходов станут уменьшение налогооблагаемой прибыли из-за сжатия спроса, а также продолжительность некоторых ограничительных мер до июля этого года включительно, передают «Известия».

