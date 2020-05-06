В Татарстане шестилетняя девочка выпала из окна — проводится проверка

В Казани сегодня утром из окна квартиры, расположенной на 7 этаже дома по улице Кулахметова, выпала 6-летняя девочка. В результате полученных телесных повреждений она скончалась в автомобиле скорой помощи. По данному факту следственными органами Следственного комитета проводится доследственная проверка, сообщается на сайте СУ СК России по Татарстану.

По предварительным данным, девочка приехала погостить к бабушке со своей сестрой. Утром бабушка ушла на работу, оставив девочек спящими. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следственное управление напоминает, что ежегодно с наступлением весны происходят несчастные случаи, которые связаны с выпадением малолетних детей из окон. Причины такой трагедии — ребенок не находится в поле зрения взрослых, открытые окна, неправильная расстановка мебели в квартирах, а также противомоскитные сетки, создающие иллюзию закрытого окна. Окно в присутствии детей должно быть закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и фиксировано на ключ.