Дачный сезон — 2020: будет тепло и сухо

Фото: Илья Репин

Теплое лето и недобор осадков

Согласно прогнозу, озвученному на сегодняшней пресс-конференции профессором Юрием Переведенцевым, ждать аномально жаркого лета не стоит.

— По-прежнему продолжается глобальное потепление климата, температурный фон на планете очень высокий, с каждым годом температура становится все выше. Но здесь произошло некоторое недоразумение: на недавней пресс-конференции прогноз Гидрометцентра РФ на лето неверно истолковали. Имелось в виду, что 2020 год в целом может оказаться самым теплым за время всех метеорологических наблюдений, а все подумали, что речь о лете. На летний период прогнозы Гидрометцентра РФ находятся в пределах нормы, — вновь внес ясность (теперь уже для всех, а не только для «Реального времени») заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ.

Юрий Переведенцев также уточнил, что климат в нашем регионе только теплеет и мы, так или иначе, вступаем в теплую эпоху.

— Если же говорить про осадки на лето, то мы можем опираться только на данные Гидрометцентра РФ. Для нашего региона они дают прогноз в пределах нормы. В мае ожидается порядка 40 мм осадков, в июне и августе появляются ливневые осадки, так что показатели могут достичь 69—70 мм, а в сентябре будет понижение. А вот в июле у нас ожидается недобор осадков, — сообщил профессор.

В мае ожидается порядка 40 мм осадков, в июне и августе появляются ливневые осадки, так что показатели могут достичь 69—70 мм. Фото Рината Назметдинова

«Зеленая зона» сельского хозяйства

Эксперты успокаивают татарстанцев: в этом году республика входит в «зеленую зону», благоприятную для сельского хозяйства. Для сравнения, находящиеся в «красной зоне» Краснодар и Ставрополье уже страдают от засухи. В ПФО же осадков было вполне достаточно: так, апрель уже дал 170% осадков от нормы, а март — 140%. Но у экспертов все же есть небольшие опасения в этой части.

— Вегетационный период, который начинается, когда среднесуточная температура пересекает порог +5 градусов, все время сдвигается в сторону зимы. То есть этот период теперь начинается раньше, а осенью заканчивается позднее. Продолжительность этого теплого периода стала увеличиваться, как и сумма положительных температур. Но нас могут подвести осадки. В летний период мы видим, что они идут на некоторое уменьшение. Температура растет, осадки уменьшаются, так что мы можем перейти к более засушливым условиям, — предостерегает Переведенцев.

Готовиться ли к пожарам

Если этим летом произойдет недобор осадков и установится теплая погода, как прогнозируют эксперты, то стоит ли опасаться пожаров?

— В Татарстане с 10 апреля по 17 мая был объявлен особый противопожарный режим. Сегодня индекс горимости в республике составляет 817, что соответствует второму классу, или среднему показателю. В обозримом будущем осадков в 2,5 мм, которые обнулили бы этот индекс, не предвидится, так что он будет только расти, — дал тревожный прогноз Тимур Аухадеев, доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ.

В то же время Юрий Переведенцев напоминает, что в 2010 году, когда горело все, что только могло, индекс горимости достигал 40000.

В Татарстане с 10 апреля по 17 мая был объявлен особый противопожарный режим. Фото Максима Платонова

Прогноз погоды

Завершая пресс-конференцию, Юрий Переведенцев озвучил прогноз с разбегом от пяти дней до нескольких месяцев.

Так, прогноз на пять дней показывает аномалию на семь градусов выше нормы, то есть май в этом году начался с летней погоды. По прогнозу на десять дней, Казань находится в положительной фазе: температура ожидается на четыре градуса выше нормы.

Что касается прогнозов на последующие месяцы, то май будет в пределах нормы (порядка +13,5 градуса), июнь в пределах нормы (+17,5—18 градусов), июль немного выбивается — температурный фон будет в пределах нормы, однако предвидится недобор осадков, а последнее может сказаться на повышении температуры. Август и сентябрь также будут находиться в пределах нормы.

Лина Саримова