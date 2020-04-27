Юрий Переведенцев: «Лето ожидается нормальным по температуре! А самым жарким — год в среднем»

Трудности перевода

Во многих российских СМИ появились громкие заголовки о том, что лето-2020 будет одним из самых жарких в истории. В действительности цитата Романа Вильфанда, научного руководителя Росгидрометцентра, выглядит так:

«Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим... то, что будет высокая температура, — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет».

«Реальное время» обратилось за комментариями к профессору Юрию Переведенцеву, заведующему кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ. Он пояснил, что Вильфанд имел в виду вовсе не лето, а весь 2020 год, с учетом того, что до апреля температура воздуха действительно держалась на рекордно теплых отметках:

— Он имел в виду, конечно, не летний период, а весь год. Ведь в этом году март и февраль были исключительно теплыми. Аномалия тепла в феврале, в марте и даже в январе была градусов на 7—8 выше среднемесячных норм. В пределы нормы пока укладывается только апрель. И в расчете на то, что остальные месяцы уложатся в пределы климатической нормы, скорее всего, среднегодовая температура окажется высокой. Но среднегодовая, а не летняя!

Он пояснил, что Вильфанд имел в виду вовсе не лето, а весь 2020 год. Фото: prokazan.ru

Юрий Петрович рассказал «Реальному времени», что долгосрочные прогнозы Гидрометцентра от 23 марта на лето предрекали: в мае и июне температуру и осадки в пределах нормы, в июле и августе — нормальную температуру, зато недобор осадков.

Долгосрочные прогнозы оправдываются на 60—70%

Профессор объяснил, что прогноз на остальную часть года основан на статистических закономерностях: поскольку с 2014 года среднегодовая температура в Северном полушарии стабильно росла, то и в этом году стоит ожидать скорее теплых месяцев, чем внезапного опускания температуры ниже нормы.

— Долгосрочные прогнозы оправдываются на 60—70% обычно. А «хвосты» распределения прогнозировать сложнее. Так что, думаю, Вильфанд исходил из общей тенденции продолжения потепления. Температура в нижних слоях атмосферы год от года стабильно растет (в среднем по Северному полушарию), и поэтому он делает вывод, что этот год не может быть холодным, — поясняет Переведенцев. — Вообще, чистые модели дают хороший прогноз погоды до трех-пяти суток. А дальше идут особые методы долгосрочного прогнозирования, в этом есть трудности, и что будет конкретно у нас в Татарстане летом — вам сейчас точно никто не скажет!

«Западная Европа задыхалась от жары, в Сибири горели леса, а у нас было холодное лето. У нас это всегда в противофазе2, — говорит Переведенцев. Фото Олега Тихонова

Территория Татарстана — в противофазе к Европе и Сибири

Возникает, казалось бы, логичный вопрос: почему ученые в один голос говорят о потеплении, а в Татарстане в 2017 году было рекордно холодное лето, да и в 2019-м за теплом и солнцем нужно было ехать на юг?

Это Юрий Петрович объясняет тем, что климатологи имеют в виду общую тенденцию в Северном полушарии: глобальное потепление продолжается — этому способствует в основном антропогенный фактор, а океанические течения и антарктические воздушные массы сглаживают его в меньшей степени, чем в Южном. При этом региональные исключения, конечно же, имеют место.

— Есть четкая тенденция: если в Европе и в Сибири жарко, то в Татарстане холодно. Эта закономерность работает практически всегда. Пример тому — прошлый год. Западная Европа задыхалась от жары, в Сибири горели леса, а у нас было холодное лето. У нас это всегда в противофазе.



Людмила Губаева