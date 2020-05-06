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В России выплаты по 5 тыс. рублей перечислены уже почти двум миллионам детей до 3 лет

15:44, 06.05.2020
В России выплаты по 5 тыс. рублей перечислены уже почти двум миллионам детей до 3 лет
Фото: realnoevremya.ru

Министр труда Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина рассказал о том, что выплаты на детей до 3 лет по 5 000 рублей перечислены уже на 1 млн 898 тысяч детей.

Оформить данную выплату можно дистанционно. В течение пяти рабочих дней Пенсионный фонд России проверяет заявку.

Всего выплаты получат семьи более чем на 3 млн детей. В Татарстане их начали получать в середине апреля.

Также Котяков напомнил, что с 1 июня начнутся выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с доходом ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. С 20 мая начинается поэтапный прием заявлений на эту выплату — дистанционно, через портал госуслуг.

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