В России выплаты по 5 тыс. рублей перечислены уже почти двум миллионам детей до 3 лет

Министр труда Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина рассказал о том, что выплаты на детей до 3 лет по 5 000 рублей перечислены уже на 1 млн 898 тысяч детей.

Оформить данную выплату можно дистанционно. В течение пяти рабочих дней Пенсионный фонд России проверяет заявку.

Всего выплаты получат семьи более чем на 3 млн детей. В Татарстане их начали получать в середине апреля.

Также Котяков напомнил, что с 1 июня начнутся выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с доходом ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. С 20 мая начинается поэтапный прием заявлений на эту выплату — дистанционно, через портал госуслуг.