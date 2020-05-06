В Казани началось строительство мечети «Тауфик»
В Авиастроительном районе Казани начато строительство мечети «Тауфик». Рабочие приступили к подготовке котлована под фундамент здания.
Как сообщили в мэрии Казани, инициатором возведения молельного дома выступил бывший руководитель городской больницы №12 Тауфик Сафин. Мечеть расположится по адресу ул. Лечебная, 7, ее площадь составит 263 кв. м.
Строительство планируют завершить в 2022 году.
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