Президент Федерации водного поло России призвал досрочно закончить ватерпольный сезон

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко призвал закончить досрочно ватерпольные соревнования по всему миру из-за коронавируса.

«Я вообще за то, чтобы ватерпольные турниры в этом году не доигрывать. Нет возможности тренироваться, даже нет возможности пройти углубленное медобследование, чтобы вернуться на централизованную подготовку. В этой ситуации лучше объявить чемпиона и в нашем национальном чемпионате досрочно», — сказал Власенко.

Ранее на 2021 год официально был перенесен чемпионат Европы по водным видам спорта — 2020. Также были досрочно завершены розыгрыши мужских и женских еврокубков по водному поло. Власенко назвал эти решения логичными.

На момент приостановки сезона лидерство в российском ватерпольном чемпионате удерживал казанский «Синтез».

Напомним, Казань выиграла проведение ЧЕ-2021 по плаванию, ЧЕ-2024 и ЧМ-2025 по водным видам спорта.