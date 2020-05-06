Президент Федерации водного поло России призвал досрочно закончить ватерпольный сезон
Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко призвал закончить досрочно ватерпольные соревнования по всему миру из-за коронавируса.
«Я вообще за то, чтобы ватерпольные турниры в этом году не доигрывать. Нет возможности тренироваться, даже нет возможности пройти углубленное медобследование, чтобы вернуться на централизованную подготовку. В этой ситуации лучше объявить чемпиона и в нашем национальном чемпионате досрочно», — сказал Власенко.
Ранее на 2021 год официально был перенесен чемпионат Европы по водным видам спорта — 2020. Также были досрочно завершены розыгрыши мужских и женских еврокубков по водному поло. Власенко назвал эти решения логичными.
На момент приостановки сезона лидерство в российском ватерпольном чемпионате удерживал казанский «Синтез».
Напомним, Казань выиграла проведение ЧЕ-2021 по плаванию, ЧЕ-2024 и ЧМ-2025 по водным видам спорта.СпортВодные виды спорта Татарстан
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