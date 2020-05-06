В Казани нетрезвый водитель протаранил два авто: пострадали взрослый и ребенок

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В Казани нетрезвый водитель протаранил припаркованные во дворе дома автомобили. В результате пострадали два человека.

Инцидент произошел 4 мая. Как сообщает ОГИБДД УМВД по Казани, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti с признаками опьянения совершил наезд на припаркованные автомобили Hyundai Solaris и Subaru Forester.

В результате пострадали водитель автомобиля Hyundai и его трехлетняя дочь. Мужчина госпитализирован с сотрясением головного мозга. Ребенок получил ушиб мягких тканей лица.

Ранее сообщалось, что в Казани прохожие задержали нетрезвого таксиста.

