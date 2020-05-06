В Казани прохожие отобрали ключи от машины у пьяного таксиста

Фото: кадр видео "Татарстан 24"

В Казани прохожие задержали нетрезвого таксиста. Мужчина катался по двору и едва не устроил ДТП.

Инцидент произошел на улице Ноксинский спуск. Таксист катался по своему двору. Прохожие, заметив неадекватное вождение, отобрали у него ключи и вызвали полицию. Правоохранителям мужчина говорил, что сидел в машине, а незнакомцы вытащили его из автомобиля, перегнали авто в соседний двор и вызвали полицейских. При этом он вел себя так агрессивно, что его пришлось приковать наручниками к перилам, передает «Татарстан-24».

