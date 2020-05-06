Хартикайнен рассказал о своих ожиданиях от нового главного тренера «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен прокомментировал смену главного тренера клуба и поделился ожиданиями от предстоящей работы под руководством финского специалиста Томи Ламсы.

«Я ни с кем из руководства не разговаривал, так что удивился перестановкам в тренерском штабе. Теперь мы будем играть под руководством Ламсы, он уже три года работает в Уфе, знает игроков. Рад, что перемены не глобальные и нам не придется начинать все с чистого листа, это хорошо.

При Ламсе игра в регулярном сезоне станет более системной, думаю, это будет главным изменением. Не думаю, что он будет что-то кардинально менять, он ведь видел, как здорово мы выступали в плей-офф, и знает, как хорошо мы можем играть. Будут изменения, но небольшие.

Не думаю, что в атаке что-то сильно изменится. Просто проработаем детали, которые помогут в игре всей команды, например, при игре у своих ворот, чтобы голкиперу не пришлось отбивать так много бросков», — сказал Хартикайнен в интервью «Чемпионату».

При этом нападающий заявил, что прежний главный тренер Николай Цулыгин был больше мотиватором, а тактическая часть работы выполнялась Ламсой. Несмотря на это, Хартикайнен положительно отзывается о прошлом рулевом уфимцев.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» объявил о назначении на пост главного тренера финского специалиста Томи Ламсы. До этого он 3 года входил в тренерские штабы Эркки Вестерлунда и Цулыгина. В уфимском клубе он отвечал за игру в нападении и реализации большинства.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ «Салават Юлаев» занял шестую строчку в Восточной конференции. В плей-офф уфимцы успели пройти в первом раунде омский «Авангард» (4:2) и в полуфинале Востока должны были встретиться с «Ак Барсом», но Кубок Гагарина был завершен досрочно из-за коронавируса.

Отметим, что в регулярном чемпионате «Салават Юлаев» показал реализацию большинства в 20% и занял по этому показателю шестое место по всей лиге. А вот по общему количеству заброшенных голов в первенстве КХЛ уфимцы расположились в середине таблицы, забросив 153 шайбы.