В Казани будут семь разных типов мусорных площадок

Разные мусорки для разных районов

Исполком Казани вводит новую типологию площадок хранения ТБО. Проще говоря, городские власти намерены облагородить мусорки. Они внесены в список новых видов «уличного оборудования», для которых обновлено более раннее постановление, описывающее, как будут размещаться элементы благоустройства на пешеходных туристических маршрутах города.

Новое дополнение предполагает, что в Казани будут размещены семь видов мусорных площадок. Для «современной части» города (судя по всему, это спальные районы) предлагаются два проекта — один из них для раздельного сбора мусора. Выглядеть это будет в первом приближении как аккуратные ряды закрытых кабинок.

Остальные пять моделей — варианты мусорных площадок для исторической части Казани. Три из них рассчитаны для тех участков исторической части, где преобладает современная застройка. Здесь тоже есть «кабинковый» дизайн, но присутствуют и более изящные решения.

Непосредственно в окружении исторических зданий могут размещаться последние два вида площадок размещения ТБО. Они в легкой конструкции и больше похожи на остановочные площадки для городского транспорта.

Цифры и деньги

История с размещением ТБО для Казани, как и для большинства российских городов, больная. «Мусорная реформа» принесла много обсуждений и скандалов сама по себе: о раздельном сборе отходов и их утилизации думают сейчас во всех регионах и налаживают это направление (в том числе и в Казани). Но и эстетика тоже немаловажный вопрос.

Например, в прошлом году замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин заявлял, что управление архитектуры Казани разработало и утвердило восемь типовых проектов контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Теперь это число трансформировалось в семь.

Всего в Казани 1640 контейнерных площадок, в том числе 342 муниципальные и 438 бункерных. Для накопления отходов используются 7953 контейнера, из них 1526 муниципальных. В 2020 году 351 казанский двор оборудуют новыми контейнерными площадками для раздельного сбора мусора — 219 по программе «Наш двор», еще 132 — силами управляющих компаний города.

В прошлом годуИскандер Гиниятуллин заявлял, что управление архитектуры Казани разработало и утвердило восемь типовых проектов контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Теперь это число трансформировалось в семь. Фото kzn.ru

Всего в Казани надо построить и отремонтировать 492 контейнерные площадки на территории многоквартирных домов и 322 — в зоне индивидуальной жилой застройки.

«Таким образом, из требуемых к строительству 492 площадок в программу 2020 года не вошли 72 площадки. При их средней стоимости в 400 тыс. рублей общая сумма расходов составляет 28,8 млн рублей», — говорил И. Гиниятуллин в ноябре прошлого года.



Евгений Калашников