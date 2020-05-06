Депутат от Татарстана предложил предпринимателям перейти на общественные работы

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов на вопрос, где предпринимателям брать деньги, предложил ввести общественные работы для предприятий, где производство остановлено в связи с карантинными мерами.

«Мы выделили целый блок вопросов, связанный с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений — внести изменения в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ», — цитирует Фаррахова «РИА Новости».

По его словам, подобную меру применяли при кризисе в 2008-2009 годах. Тогда общественные работы помогли сохранить коллективы.





