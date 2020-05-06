Волынец прокомментировала возможность отмены ОГЭ

Общественник и политик из Казани Ирина Волынец, возглавляющая движение Национальный родительский комитет, прокомментировала информацию о возможной отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году.

Она считает необходимым отменить ОГЭ и зачислять школьников в колледжи и техникумы по итоговым оценкам.

«В этом году в режиме непредвиденной ситуации для нашего образования отмена ОГЭ видится как правильное и оптимальное решение, которое поддержат и родители, и учителя, и, конечно, сами дети», — приводит RT слова Волынец. Она добавила, что такое решение позволит снизить нервное напряжение учеников, их семей и педагогов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в 2020 году ОГЭ может быть отменен. Кроме того, он допустил перенос ЕГЭ.

Напомним, что участвовавшая в выборах президента РФ в 2018 году Ирина Волынец еще 4 года назад пыталась запустить общероссийский флешмоб против ЕГЭ.