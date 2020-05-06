Сервис Tvil.ru рассказал, что может разочаровать туристов в Казани

Сервис онлайн-бронирования Tvil.ru опубликовал в своем блоге материал о минусах Казани для туристов. Среди разочарований автор перечислил несоблюдение ПДД, общественный транспорт, незнание географии города местными жителями и «Ак Барс Арену».

Автором материала выступил некий журналист Дмитрий Шутов, говорится в блоге Tvil.ru.

Казанские водители отличаются особым стилем вождения. «Стремление водителей проскочить на мигающий «красный» или «зеленый» дико раздражает», — пишет автор.

В общественном транспорте Казани остановки объявляют на трех языках, что также смутило журналиста. «Впрочем, главная проблема в том, что водитель закрывает двери еще до того момента, как автоинформатор завершил свой монолог», — добавил корреспондент.

Отдельно он остановился на невозможности спросить у местных жителей дорогу. «В столице Татарстана все время пытаются уточнить «а правда ли мне туда надо». Будто тот или иной район не предназначен для туристического визита», — говорится в статье.

Последняя претензия автора в удаленности стадиона «Ак Барс Арена» (бывшая «Казань Арена») от остальных туристических объектов города. Якобы, от стадиона до ближайшей остановки приходится идти 40 минут пешком.