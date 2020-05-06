Эксперт: продление самоизоляции в Россию на месяц может привести к увольнению 10% работников

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Если ситуация с коронавирусом в России затянется, а режим самоизоляции будет продлен хотя бы на месяц, это может привести ко второй массовой волне безработицы, заявил Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов «Российской газете».

В России могут реализоваться один из двух сценариев: оптимистичный и пессимистичный. В первом случае число безработных к концу 2020 года в стране вырастет на 1,5 миллиона, пробив отметку в 5 миллионов человек, что составляет порядка 7,3% от общего числа работающего населения страны (около 70 млн человек). Во втором случае безработица имеет все шансы достичь показателя в 10,5% — без работы могут остаться еще 3,5 миллиона россиян.

Сафонов добавил, что, учитывая меры, принимаемые правительством и реалии российского рынка, наиболее вероятен первый вариант.