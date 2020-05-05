Вратарь «Рубина» Дюпин показал медали и награды своего дедушки, воевавшего на фронте

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин принял участие в проекте «Мой герой. Моя победа», посвященном предстоящему Дню Победы. В нем известные профессиональные футболисты рассказывают о своих родственниках, воевавших на фронте.

Футболист казанцев показал награды и медали своего дедушки, Аркадия Степановича Дюпина. Оказалось, что он был морским пехотинцем, служившим ручным пулеметчиком в 77-м строительном батальоне, и участвовал в советско-японской войне (июль — сентябрь 1945 года).

Дедушка Дюпина был награжден множеством медалей, в том числе «За победу над Германией», «За освобождение Кореи» и «За победу над Японией». Также он был отмечен орденом Отечественной войны (II степени). Умер Аркадий Степанович 7 января 1998 года.

Награды Аркадия Степановича Дюпина. Фото: из личного архива игрока «Рубина» Юрия Дюпина, sport24.ru

Юрий Дюпин перешел в «Рубин» в начале нынешнего сезона из махачкалинского «Анжи». В составе казанского клуба голкипер провел 22 игры в РПЛ и входит в число лучших вратарей чемпионата России по количеству проведенных «сухих» матчей. В активе голкипера «Рубина» девять игр на «ноль», и по этому показателю в РПЛ он уступает только игроку «Уфы» Александру Беленову, у которого 11 таких матчей в сезоне.