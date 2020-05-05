В Казани объявили детский актерский кастинг в фильм режиссера Сергея Батаева

Дирекция «Время кино» открыла детский кастинг в короткометражную драму татарстанского режиссера Сергея Батаева под рабочим названием «Мечта». Съемки начнутся уже в июле этого года, продюсерская группа набирает юных актеров от 6 до 12 лет на 3—4 съемочных дня. Заявленный типаж артистов — дети славянской внешности, мальчик Леша 6-—8 лет и его старший товарищ Сережа 9—12 лет. Предусмотрена и оплата за съемки, уточняют в дирекции.

Сюжет фильма разворачивается в небольшом селе Речное, где живет самый честный в мире отец. Главный принцип его жизни — честность, а соврать для него — все равно, что умереть. Но как-то раз в деревенский магазин привезли диковинную дорогую вещь — большой аквариум с экзотическими рыбками. На глазах односельчан герой фильма обещает купить детям ценный подарок, но у него ничего не выходит, попытки подзаработать оборачиваются неудачей. Герою придется поступиться принципами и пойти на сделку с совестью, чтобы получить деньги.

Для того, чтобы принять участие в казанском кастинге, юным актерам вместе с родителями необходимо отснять небольшую видео-визитку, в которой ребенок рассказывает о себе и читает отрывок из любимого стихотворения, либо прозы.