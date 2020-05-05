В Калининградской области отказались работать около 350 медиков

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В Калининградской области в период пандемии коронавируса отказались работать приблизительно 100 врачей и 250 медработников среднего звена.

«По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории «встали и вышли», — рассказал глава областного Минздрава Александр Кравченко. Он добавил, что не в праве осуждать этих медиков, передает «РИА Новости».

Министр подчеркнул, медицинская сфера в регионе столкнулась с нехваткой персонала еще до пандемии коронавируса.

«Не могу сказать, что у нас катастрофически большое число среди заболевших медиков. Нужно понимать, что медработники — это самая большая группа риска на сегодня. А самое опасное с точки зрения инфицирования место — это медицинские организации. Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника», — рассказал Кравченко.

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