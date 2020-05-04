Казанский врач рассказал, как идет лечение тяжелых больных с коронавирусом — видео
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации казанской горбольницы №7 Виталий Григорьев рассказал о том, как организовано лечение тяжелых больных с коронавирусом, для программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
«На данный момент у нас развернуто реанимационное отделение, оно называется — палата интенсивной терапии. То есть развернуто в нашем госпитале порядка 50 реанимационных коек. У меня в штате 9 реаниматологов. Работаем по три человека в бригаде», — сообщил Григорьев.
По словам врача, из троих пациентов, находящихся сегодня на искусственной вентиляции легких, один больной является молодым и не имеет сопутствующих заболеваний.
Он добавил, что среди пациентов с COVID-19 большинство уже возрастные, но самому молодому 28 лет.ОбществоМедицина Татарстан
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