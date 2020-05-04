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Пост главного тренера «Трактора» занял Анвар Гатиятулин

20:51, 04.05.2020
Пост главного тренера «Трактора» занял Анвар Гатиятулин

Челябинский ХК «Трактор» подписал контракт с Анваром Гатиятулиным. Он останется на посту главного тренера команды на 3 года.

Гатиятулин уже работал в структуре «Трактора» с 2010 по 2018 год, а с ноября 2015-го до лета 2018 года возглавлял первую команду, передает RT. Под его руководством «Трактор» дошел до финала Восточной конференции в сезоне-2017/18.

Гендиректор «Трактора» Иван Савин представил Гатиятулина как нового тренера клуба губернатору Челябинской области и президенту команды Алексею Текслеру.

СпортХоккей
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