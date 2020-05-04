Директор казанской школы сообщил об отмене штрафа за обязательные уроки татарского языка

Директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков сообщил, что самарский Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил предыдущее постановление казанского районного суда о штрафе за отказ отменить обязательное изучение татарского языка.

«В марте 2018 меня оштрафовали за преподавание татарского языка в школе СОлНЦе. 10 апреля 2020 Постановление мирового судьи и Решение районного Суда были отменены, моя жалоба была удовлетворена», — написал Шмаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что после отмены обязательного обучения национальных языков директор школы «СОлНЦе» решил подать в Верховный суд РФ иск к трем федеральным министерствам — просвещения, науки и высшего образования и юстиции.