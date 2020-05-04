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Директор казанской школы сообщил об отмене штрафа за обязательные уроки татарского языка

17:56, 04.05.2020
Директор казанской школы сообщил об отмене штрафа за обязательные уроки татарского языка
Фото: realnoevremya.ru

Директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков сообщил, что самарский Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил предыдущее постановление казанского районного суда о штрафе за отказ отменить обязательное изучение татарского языка.

«В марте 2018 меня оштрафовали за преподавание татарского языка в школе СОлНЦе. 10 апреля 2020 Постановление мирового судьи и Решение районного Суда были отменены, моя жалоба была удовлетворена», — написал Шмаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что после отмены обязательного обучения национальных языков директор школы «СОлНЦе» решил подать в Верховный суд РФ иск к трем федеральным министерствам — просвещения, науки и высшего образования и юстиции.

ОбществоОбразование Татарстан
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