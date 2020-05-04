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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, чего ожидать жителям республики на 9 Мая

21:23, 04.05.2020
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, чего ожидать жителям республики на 9 Мая

Руководителям районов Башкирии поручено организовать возложение цветов к обелискам и памятникам к 9 Мая, не создавая «массового характера» торжественных церемоний, заявил на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров.

Как передает портал «ГлавУфа», в День Победы в Уфу из столицы доставят медаль «Золотая звезда» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова — награда будет передана на вечное хранение. Хабиров также напомнил, что акция «Бессмертный полк» в регионе состоится, но пройдет в режиме онлайн.

Общество БашкортостанТатарстан
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