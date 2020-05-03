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В Татарстане на трассе сгорел цементовоз

20:26, 03.05.2020

На трассе в Татарстане сгорел цементовоз.

Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в четыре часа дня. На трассе в Бавлинском районе республики горел цементовоз КАМАЗ. Водитель успел выскочить из кабины.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь за 12 минут. От огня пострадала кабина грузовика.

Согласно предварительной версии, пожар случился из-за неисправности в системах и механизмах КАМАЗа, передает «Татар-информ».

ПроисшествияОбщество Татарстан
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