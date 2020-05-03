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В Казани изменят режим работы муниципальных парковок

23:43, 03.05.2020
В Казани изменят режим работы муниципальных парковок
Фото: kzn.ru

В Казани режим работы муниципальных парковок изменится после завершения самоизоляции и отмены всех ограничительных мер. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Так, плата за парковку будет взиматься только по будням с 7.00 до 18.00 (раньше — до 21.00). В выходные и праздничные дни муниципальные парковки будут работать бесплатно. Также остается бесплатной стоянка в течение 15 минут.

Режим работы изменится на период с 20 апреля до 18 октября 2020 года.

Стоит отметить, что сейчас парковки работают бесплатно в связи с введенным в республике режимом самоизоляции.

Ранее эксперты посоветовали строить в Татарстане парковки для велосипедов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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