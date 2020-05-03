Исследование: больше половины жителей ПФО задумались о подработке в период режима самоизоляции

Больше половины опрошенных (55%) в ПФО испытывают финансовые трудности и приблизительно столько же респондентов (59%) уже активно ищут варианты дополнительного заработка, свидетельствуют данные опроса сервиса «Авито.Работа».

Также 29% опрошенных заявили, что ситуация никак не отразилась на их финансовом положении, а 15% опрошенных не могут однозначно ответить на этот вопрос.

Кроме того, 14% жителей ПФО стали подрабатывать, 1% уверены, что дополнительный источник для заработка им не понадобится, и 21% пока не рассматривали этот вариант, передает пресс-служба сервиса «Авито.Работа».

Ранее эксперты «Авито.Авто» выяснили, как изменились планы жителей Приволжского федерального округа на приобретение автомобиля в связи с пандемией и падением курса рубля.

