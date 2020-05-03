Исследование: как изменились планы жителей Приволжья на покупку авто на фоне пандемии и падения курса рубля

Эксперты «Авито.Авто» выяснили, как изменились планы жителей Приволжского федерального округа на приобретение автомобиля в связи с пандемией и падением курса рубля.

Так, почти половина респондентов (47%) не откажутся от планов купить автомобиль, который и планировали приобрести. Большинство отдают предпочтение Toyota — на долю этой марки пришлось 15% голосов, за ней следуют KIA — 8% и Nissan — 6,5%.

Около 5% опрошенных купят более дешевый автомобиль, но в запланированное время. А 15% купят более дешевую модель и отложат ее покупку на потом, приводит данные исследования пресс-служба «Авито.Авто».

Кроме того, в апреле спрос на мототехнику с пробегом в России вырос на 38% по сравнению с прошлым годом. Эксперты объясняют это падением курса рубля и желанием разнообразить в период пандемии свой досуг в отсутствие привычных развлечений.