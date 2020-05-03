В «Ростехе» заявили о наценках на материалы для медицинских масок

Наценки на материалы для производства медицинских костюмов и масок в России достигают 500% на фоне ажиотажного спроса из-за распространения коронавируса, заявили в «Ростехе».

«Стоимость материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд, — прим. ред.), из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на черном рынке в пять раз — до 1,5 тысячи рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей. Спекулятивные наценки достигают 500% из-за ажиотажного спроса», — передает «РИА Новости» заявление компании.

Там подчеркнули, что при поддержке Минпромторга РФ корпорация для выравнивания цен и снижения ажиотажа договорилась с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165—305 рублей за килограмм.