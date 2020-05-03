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Гоблин о «Зулейхе...»: если сценарий пишет дурачок, естественно, получается глупость

14:23, 03.05.2020
Гоблин о «Зулейхе...»: если сценарий пишет дурачок, естественно, получается глупость
Фото: скриншот

Переводчик и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) вновь сделал обзор на сериал «Зулейха открывает глаза».

В новом видео он указал на нелогичные повороты в сценарии, добавив, что «если сценарий пишет дурачок, естественно, получается глупость».

«Не имея ни малейшего понимания о том, как было устроено тогдашнее общество, что творилось тогда на селе, видите, он богатого человека ненавидит и придумывает сказки, что богатый человек у него все отобрал», — отметил Пучков.

Ранее в предыдущем обзоре на киноленту блогер подметил, что в сериале достоверно показанные традиционные семьи.

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