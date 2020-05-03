В Башкирии трое человек получили травмы, когда легковушка заехала под грузовик

Фото: @gibdd_rb﻿

В Уфе три человека пострадали, когда лековушка заехала под грузовик.

Авария произошла на а Затонском шоссе. 31-летний уфимец за рулём ВАЗ-2112 допустил столкновение с попутным грузовиком ЗИЛ, передает пресс-служба ГИБДД региона.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и его двое пассажиров, мужчины 32 лет, получили травмы различной степени тяжести. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.