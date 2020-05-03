Глава Башкирии сократил контакты «практически до нуля»
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что продолжает работать в прежнем режиме, но сократил количество контактов к минимуму.
«Все совещания проводим в видеорежиме. Регулярно сдаю анализы. Еще раз прошу всех соблюдать режим самоизоляции. Пик эпидемии еще впереди. Давайте будем ответственными и пройдем всё с минимальными потерями», — написал глава Башкирии в соцсетях.
Ранее стало известно, что глава партии «Единая Россия» в Башкирии заразился коронавирусом.Общество Татарстан
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