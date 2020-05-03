Новости общества

13:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Башкирии сократил контакты «практически до нуля»

12:54, 03.05.2020
Глава Башкирии сократил контакты «практически до нуля»
Фото: пресс-служба правительства РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что продолжает работать в прежнем режиме, но сократил количество контактов к минимуму.

«Все совещания проводим в видеорежиме. Регулярно сдаю анализы. Еще раз прошу всех соблюдать режим самоизоляции. Пик эпидемии еще впереди. Давайте будем ответственными и пройдем всё с минимальными потерями», — написал глава Башкирии в соцсетях.

Ранее стало известно, что глава партии «Единая Россия» в Башкирии заразился коронавирусом.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров