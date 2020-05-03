Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заболел коронавирусом

Фото: правительство РБ

Глава исполкома «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров подхватил коронавирусную инфекцию. О положительном анализе на COVID-19 главы исполкома рассказал Радий Хабиров:

«Вчера наш товарищ, глава исполкома «Единой России» в РБ Рустем Ахмадинуров попал в больницу с пневмонией. Сегодня получили результат анализа на ковид-19. Он положительный».

По словам Хабирова, уже ночью, предполагая, что у Ахмадинурова коронавирус, в штабе, провели дезинфекцию, изолировали круг контактов. Работу штаб продолжает в прежнем режиме, в офисе работают новые волонтеры.

Состояние Ахмадинурова средней тяжести.



Ранее коронавирус обнаружили у премьер-министра России Михаила Мишустина.