Новости общества

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заболел коронавирусом

11:33, 03.05.2020
Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заболел коронавирусом
Фото: правительство РБ

Глава исполкома «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров подхватил коронавирусную инфекцию. О положительном анализе на COVID-19 главы исполкома рассказал Радий Хабиров:

«Вчера наш товарищ, глава исполкома «Единой России» в РБ Рустем Ахмадинуров попал в больницу с пневмонией. Сегодня получили результат анализа на ковид-19. Он положительный».

По словам Хабирова, уже ночью, предполагая, что у Ахмадинурова коронавирус, в штабе, провели дезинфекцию, изолировали круг контактов. Работу штаб продолжает в прежнем режиме, в офисе работают новые волонтеры.

Состояние Ахмадинурова средней тяжести.

Ранее коронавирус обнаружили у премьер-министра России Михаила Мишустина.

Общество Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров