В РТ работники фермы пожаловались на то, что «коровы мрут с голода» из-за отсутствия кормов

Фото: соцсети

В публичном сообществе «Зеленодольск онлайн» появилась запись, что на ферме под Казанью «мрут от голода коровы». Автор написал, что на ферме нет кормов, а работники не получают заработную плату с с 2019 года. Автор утверждает, что умирающих от голода животных хоронят прямо за фермой, устроив скотомогильник.

Ниже появилось фото и видео с фермы. На кадрах грязные и худые животные стоят в грязи. Света в помещении нет. Доярки вынуждены в полной антисанитарии доить коров.

«Корма вы покупаете редко когда и то это не корми, а ужас что!!!! Коровы и телята умирают от голода !!! Тонут живьем в говне!!! Вы коров каждый день пачками сдаете !!! Так как у них сил даже нет встать !!!!! Света нет !!!! Его отрезали за огромную не уплату по счетам !!!! Воды горячей нет !!!!» — написала пользовательница (орфография и стиль автора сохранены, — прим. ред.).

Работники фермы обвиняют директора в растрате средств. В свою очередь директор предприятия Ильшат Сабирзянов ответил, что на ферме есть трудности с кормлением, однако опроверг обвинения в задержке зарплат.

«Да, трудности кормления есть за апрель месяц, кормов куплено на сегодняшний день 300 тонн сеножа,100 тонн сена и 60 тонн концентрированных кормов, которые обеспечат благополучное содержание коров для выгона коров летнестойлевые содержания на зеленую траву. На счет ЗП рабочие получили полный расчет за март месяц и аванс за апрель», — ответил руководитель предприятия.

