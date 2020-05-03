Прокуратура РТ начала проверку на ферме под Казанью, где от голода «мрут коровы»

Прокуратура Татарстана организовала проверку на ферме в Айше в Зеленодольском районе по факту публикации в СМИ о невыплате заработной плате работникам, а также жестоком обращении с животными. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Проверяем информацию о невыплате заработной платы и жестоком обращении с животными. Поручение Зеленодольскому городскому прокурору дал прокурор Республики Илдус Нафиков», — прокомментировал Галиев.

Ранее работники фермы пожаловались на то, что на ферме под Казанью «коровы мрут с голода» из-за отсутствия кормов, а сами работники не получают заработную плату с прошлого года.

