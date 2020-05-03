Жители Татарстана смогут увидеть уникальное полнолуние

Жители Татарстана смогут понаблюдать за необычным астрономическим явлением — луна окажется на максимально близком расстоянии к Земле, отчего будет выглядеть очень крупной.

Как рассказал директор Астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрий Нефедьев, увидеть это явление можно будет в ночь на 7 мая. Телескоп для этого не потребуется, а синоптики обещают безоблачную погоду.

Кроме того, в 2020-м ожидаются еще три лунных затмения — 5 июня, 5 июля и 30 ноября.