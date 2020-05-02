Индекс самоизоляции в Казани днем достиг 2,6 балла

В Казани индекс самоизоляции днем 2 мая равен 2,6 балла.

В целом во всех городах Татарстана есть люди на улице, однако большинство стараются соблюдать самоизоляцию. Так, в Елабуге и Альметьевске индекс самоизоляции равен 2,8 балла, в Зеленодольске — 2,7 балла, в Бугульме и Набережных Челнах — 2,9 балла, в Нижнекамске и Лениногорске 3 и 3,1 балла соответственно.

Самый низкий показатель зафиксирован в Чистополе. Здесь он составил 2,5 балла.

Среди городов-миллионников Казань заняла лишь 14-е место.