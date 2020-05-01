В Казани сотрудники ГИБДД поймали водителя со справкой от липовой фирмы

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани во время рейда по соблюдению режима самоизоляции сотрудники ГИБДД поймали водителя КИА, который представил справку от несуществующей организации.

Инцидент произошел сегодня днем на Оренбургском тракте. Так, при проверке документов водитель авто передал полицейским странную справку: она была написана разными почерками, и ее трудно было прочитать. К тому же на справке стояла печать недавно ликвидированной фирмы.

После этого полицейские увезли молодого человека в отдел для составления протокола, за нарушение режима самоизоляции ему теперь грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей, передает «Татар-информ».