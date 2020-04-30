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У Хуснуллина коронавирус не обнаружен

22:44, 30.04.2020
У Хуснуллина коронавирус не обнаружен
Фото: government.ru

Тесты вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на коронавирус показали отрицательный результат.

«Все совещания проходят онлайн. Тест сдавал — результат отрицательный», — цитирует «РИА Новости» ответ пресс-службы зампреда правительства РФ.

Напомним, что сегодня премьер-министр Михаил Мишустин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что у него выявлена коронавирусная инфекция. Он пообещал оставаться на самоизоляции.

Обязанности главы правительства возложены на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

ОбществоВласть Татарстан
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