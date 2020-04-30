У Хуснуллина коронавирус не обнаружен
Тесты вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на коронавирус показали отрицательный результат.
«Все совещания проходят онлайн. Тест сдавал — результат отрицательный», — цитирует «РИА Новости» ответ пресс-службы зампреда правительства РФ.
Напомним, что сегодня премьер-министр Михаил Мишустин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что у него выявлена коронавирусная инфекция. Он пообещал оставаться на самоизоляции.
Обязанности главы правительства возложены на первого вице-премьера Андрея Белоусова.ОбществоВласть Татарстан
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