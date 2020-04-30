В Минцифры Татарстана сняли ролик о пропусках для занятий спортом

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В Минцифры РТ сняли видеоролик, посвященный новой цели в системе пропусков. Теперь татарстанцы смогут выходить по утрам, чтобы заниматься спортом.

Видео показывает зрителю площадь перед Казанским кремлем, по которой идет глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Он встречает совершающего пробежку спортсмена в футболке Run Almet.

Тот показывает министру, что находится на улице не просто так, а по пропуску.

Напомним, что накануне кабмин РТ официально утвердил новую цель для пропуска. Однако власти определили, что заниматься спортом на воздухе можно только с 5 до 7 утра.