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Экологи обнаружили в Татарстане свалку площадью около 2 га

21:57, 30.04.2020
Экологи обнаружили в Татарстане свалку площадью около 2 га
Фото: eco.tatarstan.ru

Инспекторы Минэкологии РТ обнаружили незаконную свалку в Черемшанском районе республики. Ее площадь составила 2 га.

Свалка была образована в 300 м от уже закрытого полигона ТБО, сообщает пресс-служба министерства.

На этой свалке складировались твердые коммунальные отходы, обрезки ветвей, сучьев, потерявшая потребительские свойства мебель, торговые и строительные отходы. Экологи начали административное производство, выяснив названия предприятий, которые могли быть причастны к выброшенному мусору.

ОбществоВласть Татарстан
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