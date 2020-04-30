Экологи обнаружили в Татарстане свалку площадью около 2 га
Инспекторы Минэкологии РТ обнаружили незаконную свалку в Черемшанском районе республики. Ее площадь составила 2 га.
Свалка была образована в 300 м от уже закрытого полигона ТБО, сообщает пресс-служба министерства.
На этой свалке складировались твердые коммунальные отходы, обрезки ветвей, сучьев, потерявшая потребительские свойства мебель, торговые и строительные отходы. Экологи начали административное производство, выяснив названия предприятий, которые могли быть причастны к выброшенному мусору.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым