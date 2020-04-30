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Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. председателя правительства

20:27, 30.04.2020
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. председателя правительства
Фото: kremlin.ru

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов официально назначен исполняющим обязанности премьер-министра. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

«Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.», — говорится в документе.

Напомним, что сегодня во время сеанса видеосвязи с президентом Мишустин объявил, что заразился коронавирусом. Он пообещал главе государства, что будет соблюдать режим самоизоляции.

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