Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. председателя правительства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов официально назначен исполняющим обязанности премьер-министра. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

«Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.», — говорится в документе.

Напомним, что сегодня во время сеанса видеосвязи с президентом Мишустин объявил, что заразился коронавирусом. Он пообещал главе государства, что будет соблюдать режим самоизоляции.