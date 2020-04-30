В КФУ рассказали, как переправили на родину онкобольную студентку из Колумбии

Недавно у студентки Казанского федерального университета из Колумбии обнаружили онкологическое заболевание. Девушка решила пройти дообследование и лечение на родине.

В день, когда она должна была улетать, Россия закрыла границы из-за пандемии коронавируса.

«В связи с этим было принято решение подключить посольство Колумбии в Москве, организован перелет студентки на частном самолете. Мы обеспечили ее препаратами, необходимыми для первого курса лечения. Его необходимо начать без промедления, сразу по возвращении на родину», — приводит пресс-служба вуза слова замдиректора Института фундаментальной медицины и биологии Дины Андреевой.

Она сообщила, что Валерия Лусия Герреро Сторино училась на третьем курсе. Ей поставили диагноз «лимфома Ходжкина». Девушке потребуется восемь курсов химиотерапии.