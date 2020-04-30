Путин попросил учитывать новую реальность для плана по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин потребовал учитывать новую реальность, связанную с пандемией коронавируса, при подготовке плана действий по восстановлению экономики.



Он также отметил, что необходимо учитывать изменения на рынках, в кооперационных связях, использование новых моделей ведения бизнеса, научные достижения.

Ранее Путин поручил правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.