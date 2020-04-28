Путин поручил кабмину разработать новый пакет поддержки бизнеса и план по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать новый пакет поддержки бизнеса и граждан.



«Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать. Дать им уверенность в будущем», — сказал он.

Поэтому он поручил правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.

Также Путин попросил кабмин совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.